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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила «Окжетпес» перед матчем с «Кайратом» в КПЛ

Футболисты «Астаны» разгромили кокшетауский «Окжетпес» в перенесенном матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 25 октября, в столице и завершилась со счетом 4:0.

На 11-й минуте первый мяч забил белорусский полузащитник Иван Маевский, а на 20-й форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга увеличил преимущество «Астаны». Во втором тайме хозяева довели счет до разгромного. На 61-й минуте забил ганский нападающий Патрик Твумаси, а на 80-й случился автогол защитника «Окжетпеса» Рената Абдулина.

На данный момент все команды КПЛ провели по 31 матчу. С 76 очками в таблице лидирует «Астана», которая на четыре балла опережает «Кайрат». Последнюю, 12-ю, строчку с 24 очками занимает «Окжетпес».

32-й тур КПЛ пройдет 28 октября. Центральным матчем станет встреча «Астаны» и «Кайрата» в столице. Завершится же чемпионат 5 ноября.

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