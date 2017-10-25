«Астана» разгромила «Окжетпес» перед матчем с «Кайратом» в КПЛ
Футболисты «Астаны» разгромили кокшетауский «Окжетпес» в перенесенном матче 24-го тура казахстанской
Футболисты «Астаны» разгромили кокшетауский «Окжетпес» в перенесенном матче 24-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 25 октября, в столице и завершилась со счетом 4:0.
На 11-й минуте первый мяч забил белорусский полузащитник Иван Маевский, а на 20-й форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга увеличил преимущество «Астаны». Во втором тайме хозяева довели счет до разгромного. На 61-й минуте забил ганский нападающий Патрик Твумаси, а на 80-й случился автогол защитника «Окжетпеса» Рената Абдулина.
На данный момент все команды КПЛ провели по 31 матчу. С 76 очками в таблице лидирует «Астана», которая на четыре балла опережает «Кайрат». Последнюю, 12-ю, строчку с 24 очками занимает «Окжетпес».
32-й тур КПЛ пройдет 28 октября. Центральным матчем станет встреча «Астаны» и «Кайрата» в столице. Завершится же чемпионат 5 ноября.