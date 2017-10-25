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16:10 (мск), источник: Р-Спорт

Хавбек «Марселя» заявил, что в игре с «ПСЖ» хотел спровоцировать Неймара

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Полузащитник «Марселя» Андре-Франк Замбо признался, что его целью в матче десятого тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» было спровоцировать нападающего парижан Неймара.

Источник: AFP 2017

Встреча «Марселя» и «ПСЖ» состоялась 22 октября в Марселе и завершилась со счетом 2:2. В концовке матча Неймар получил две желтые карточки в течение трех минут и был удален с поля.

«Моей главной целью было толкать и провоцировать Неймара. Тренер предупредил меня, что он большой талант, но иногда он выходит из себя. Без серьезных фолов я периодически ронял его на газон, используя мелкие тычки. Весь матч он был спокоен, но в концовке завелся. Такая у меня была установка. Его удаление не принесло нам пользы, и у нас не было желания нанести ему травму», — приводит слова Замбо ESPN со ссылкой на L’Equipe.

Марсель 2:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
22.10.2017, 22:00 Зрители: 60410 основной раунд: 10-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Эмери Унаи
Голы
16′ Луиз Густаву 19
78′ Флориан Товен 26
10 Неймар 33′
9 Эдинсон Кавани 90+3′
Составы
Стив Манданда 30
52′ Хироки Сакаи 2
Жордан Амави 18
Жорже Пиреш Роланду 6
Адиль Рами 23
87′ Лукас Окампос 5
Луиз Густаву 19
Андре-Франк Замбо 29
76′ Димитри Пайет 10
90′ Морган Сансон 8
83′ Флориан Товен 26
Буна Сарр 17
45′ 66′ Константинос Митроглу 11
Клинтон Нжи 14
16 Альфонс Ареола
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
10 Неймар 85′ 87′
8 Тиагу Мотта 69′
23 Юлиан Дракслер
29 Кильян Мбаппе 80′ 54′
11 Анхель Ди Мария
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 3
3 Угловые 4
18 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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