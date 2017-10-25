Хавбек «Марселя» заявил, что в игре с «ПСЖ» хотел спровоцировать Неймара

«Моей главной целью было толкать и провоцировать Неймара. Тренер предупредил меня, что он большой талант, но иногда он выходит из себя. Без серьезных фолов я периодически ронял его на газон, используя мелкие тычки. Весь матч он был спокоен, но в концовке завелся. Такая у меня была установка. Его удаление не принесло нам пользы, и у нас не было желания нанести ему травму», — приводит слова Замбо ESPN со ссылкой на L’Equipe.