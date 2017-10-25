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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка английской лиги

«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент в Кубке английской лиги, проведя по одной лишней замене.

Источник: AFP 2017

Об этом сообщает TEAMtalk.

«Арсенал» в матче против «Норвич Сити» (2:1 ДВ) провёл четыре замены, две из которых в дополнительное время. То же самое сделал «Манчестер Сити» в поединке с «Вулверхэмптоном» (0:0 и 4:1 по пенальти).

Согласно регламенту кубка, каждая команда может провести максимум 3 замены. Четвёртую замену можно сделать лишь в том случае, если для определения победителя требуется дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела 3 замены. «Арсенал» и «МС» по истечении 90 минут сделали по два изменения, а значит не имели права проводить ещё два в дополнительное, а только одно.

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