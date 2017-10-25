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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в последних шести матчах с «Астаной» проиграл лишь однажды

Алматинский «Кайрат» в преддверии принципиального матча с «Астаной» напомнил о статистике очного противостояния команд.

Так, последних шести встречах с «Астаной» алматинцы одержали четыре победы, три из которых были сухими.

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Один раз команды сыграли вничью и еще одна игра завершилась победой столичной команды. В этих играх «Кайрат» набрал 13 очков и забил 12 мячей.

Встреча команд состоится 28 октября в Астане, когда и может решиться судьба чемпионства в КПЛ сезона-2017.

За два тура до завершения первенства «Астана» с 73 очками лидирует в турнирной таблице, опережай «Кайрат» на один балл. При этом у столичного есть игра в запасе, которую подопечные Станимира Стойлова проведут сегодня, 25 октября, против идущего последним «Окжетпеса» (24).

Фото пресс-службы ФК «Кайрат».

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