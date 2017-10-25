Гвардиола и Яя Туре раскритиковали мячи, которыми футболисты играют в Кубке лиги

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Во вторник «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал. Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась в Манчестере, завершилось со счетом 0:0 (4:1 по пенальти). После игры Гвардиола заявил, что играть такими мячами «неприемлемо для соревнований подобного уровня».

«Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Невозможно забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, поскольку мы победили. Все мои игроки сказали про мячи: “Что это такое?”. Несерьезно использовать эти мячи для соревнований высокого уровня», — сказал Гвардиола, которого цитирует Telegraph.