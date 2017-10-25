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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Гвардиола и Яя Туре раскритиковали мячи, которыми футболисты играют в Кубке лиги

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и ивуарийский полузащитник команды Яя Туре раскритиковали мячи, которыми команды играют в матчах Кубка английской лиги.

Источник: Reuters

Во вторник «Манчестер Сити» в 1/8 финала турнира по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в четвертьфинал. Основное и дополнительное время встречи, которая состоялась в Манчестере, завершилось со счетом 0:0 (4:1 по пенальти). После игры Гвардиола заявил, что играть такими мячами «неприемлемо для соревнований подобного уровня».

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«Они слишком легкие, ничего хорошего не получается. Невозможно забить гол таким мячом. Я не оправдываюсь, поскольку мы победили. Все мои игроки сказали про мячи: “Что это такое?”. Несерьезно использовать эти мячи для соревнований высокого уровня», — сказал Гвардиола, которого цитирует Telegraph.

Туре, слова которого приводит Marca, заявил, что, играя таким мячом, у него возникло чувство, будто он «вернулся в Африку». «Футболисты всегда рассчитывают на хорошие мячи. Но эти никому не понравились. Очень плохие. Было сложно», — заявил полузащитник.

Манчестер Сити
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