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07:54 (мск), источник: ТАСС

Клубу «Куинз Парк Рейнджерс» грозит штраф в 40 млн фунтов за нарушение финансового «фейр-плей»

ТАСС, 25 октября. Английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» может быть оштрафован на 40 млн. фунтов за нарушение правил финансового «фейр-плей» по итогам сезона-2013/14. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Источник: Reuters

Лондонский клуб вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, после чего был представлен отчет, в котором убытки команды составили 9,7 млн. фунтов. Издание отмечает, что в счетах клуба фигурировала «исключительная сумма в 60 млн. фунтов от владельцев клуба в счет погашения займов». Футбольная лига Англии расценила данные действия как попытку скрыть истинные суммы убытков с помощью махинаций с документами.

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Официально сумма штрафа не сообщается. Источник издания отмечает, что клубу грозит самый высокий штраф — 40 млн. фунтов.

Проект финансового «фейр-плей» был утвержден исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

Куинз Парк Рейнджерс
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