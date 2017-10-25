Клубу «Куинз Парк Рейнджерс» грозит штраф в 40 млн фунтов за нарушение финансового «фейр-плей»

Лондонский клуб вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, после чего был представлен отчет, в котором убытки команды составили 9,7 млн. фунтов. Издание отмечает, что в счетах клуба фигурировала «исключительная сумма в 60 млн. фунтов от владельцев клуба в счет погашения займов». Футбольная лига Англии расценила данные действия как попытку скрыть истинные суммы убытков с помощью махинаций с документами.

Проект финансового «фейр-плей» был утвержден исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.