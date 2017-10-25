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01:45 (мск), источник: Советский спорт

Джанлуиджи Буффон: Я не передумал — завершу карьеру по окончании сезона

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подтвердил, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Завершение карьеры? Я не вижу смысла менять свое решение. Я уверен в тех решениях, которые принимаю. Я спокоен и не волнуюсь по поводу будущего. Каким бы оно ни было, я приму его. У меня есть желание и любопытство испытать себя в другой роли.

Единственный вариант для меня продолжить карьеру — это победа в Лиге чемпионов. Если это случится, я, возможно, скажу: «окей, теперь попробуем выиграть чемпионат мира». Возможно, в таком случае я и Щесны могли бы играть по очереди. Учитывая то, какой вратарь есть в команде, для меня было бы нормально стать запасным в следующем сезоне, — сказал Буффон в интервью Sky Italia.

Напомним, что 39-летний Буффон был признан лучшим голкипером мира по итогам прошлого сезона.

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