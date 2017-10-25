Джанлуиджи Буффон: Я не передумал — завершу карьеру по окончании сезона
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подтвердил, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подтвердил, что намерен завершить карьеру по окончании сезона.
«Завершение карьеры? Я не вижу смысла менять свое решение. Я уверен в тех решениях, которые принимаю. Я спокоен и не волнуюсь по поводу будущего. Каким бы оно ни было, я приму его. У меня есть желание и любопытство испытать себя в другой роли.
Единственный вариант для меня продолжить карьеру — это победа в Лиге чемпионов. Если это случится, я, возможно, скажу: «окей, теперь попробуем выиграть чемпионат мира». Возможно, в таком случае я и Щесны могли бы играть по очереди. Учитывая то, какой вратарь есть в команде, для меня было бы нормально стать запасным в следующем сезоне, — сказал Буффон в интервью Sky Italia.
Напомним, что 39-летний Буффон был признан лучшим голкипером мира по итогам прошлого сезона.