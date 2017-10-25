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Футболисты «МЮ» обыграли «Суонси» и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Встреча, состоявшаяся в Суонси, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Джесси Лингард (21-я и 59-я минуты).
Результаты других матчей дня:
«Борнмут» — «Мидлсбро» — 3:1,
«Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас» — 4:1,
«Лестер» — «Лидс» — 3:1.
Первый матч между ЦСКА и «МЮ», прошедший 27 сентября в Москве, футболисты английского клуба выиграли со счетом 4:1. В Манчестере команды сыграют 5 декабря.