Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер3
Сампдория2
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов
Авангард К
Футбол. Кубок России
15:00
Шинник
Олимпиец
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
Амкар
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
00:03 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «МЮ» обыграли «Суонси» и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед», являющийся соперником московского ЦСКА в групповом раунде футбольной Лиги чемпионов, нанес поражение «Суонси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Суонси, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дубль оформил Джесси Лингард (21-я и 59-я минуты).

Результаты других матчей дня:

«Борнмут» — «Мидлсбро» — 3:1,

«Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас» — 4:1,

«Лестер» — «Лидс» — 3:1.

Первый матч между ЦСКА и «МЮ», прошедший 27 сентября в Москве, футболисты английского клуба выиграли со счетом 4:1. В Манчестере команды сыграют 5 декабря.

Суонси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кристал Пэлас
НовостиМатчиСоставСтатистика
Борнмут
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мидлсбро
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
РФС подтвердил, что матч Россия — Испания пройдет в Петербурге
Шлеменко заявил, что у него «украли победу» в бою с Мусаси
«Интер» вышел в лидеры чемпионата Италии
«Химки» вышли на первое место в Евролиге
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь