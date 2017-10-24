Мутко: Роналду заслуженно признан лучшим футболистом мира

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В понедельник на церемонии в Лондоне Роналду второй раз подряд был признан футболистом года по версии ФИФА. На награду также претендовали аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар, который летом перешел из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен».

«ФИФА выбрала, и это ее право, но я бы список расширил. Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций, и пусть нам теперь греет душу, что нам на турнире забил лучший игрок мира. А если серьезно, он достойный игрок, но и Месси, и Неймар, и Джанлуиджи Буффон совершенно спокойно могут претендовать на победу», — прокомментировал выбор Мутко.

«Все объективно: португальцы выиграли чемпионат Европы, играли на Кубке конфедераций. Он в целом из группы лучших. Тем приятнее — к нам на чемпионат мира приедет лучший игрок по версии ФИФА, это вдвойне почетно», — добавил он.