ФИФА завершила расследование по трансферу Погба в «Манчестер Юнайтед»

Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер был на тот момент самым дорогим в истории футбола. Портал Football Leaks сообщал, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола. В мае стало известно, что ФИФА расследует этот переход.