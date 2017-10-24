ФИФА завершила расследование по трансферу Погба в «Манчестер Юнайтед»

Об этом сообщил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, чьи слова приводит портал Football Italia.
«Расследование ФИФА завершено без каких-либо последствий для “Ювентуса”, мы полностью оправданы», — сказал Аньелли.
Летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» €105 млн за переход Погба, этот трансфер был на тот момент самым дорогим в истории футбола. Портал Football Leaks сообщал, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола. В мае стало известно, что ФИФА расследует этот переход.
Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе команды из Турина он провел 178 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и 43 результативными передачами.
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