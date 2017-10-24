19 октября Рахман-младший должен был провести поединок в Дареме (Северная Каролина), однако его соперник — Джозеф Коатс сбежал из зала в самый последний момент.
Главный тренер «Депортиво» отправлен в отставку
МОСКВА, 24 окт —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 24 окт —
До конца сезона «Депортиво» будет тренировать Кристобаль Паррало, который ранее возглавлял вторую команду испанского клуба.
Пепе Мель возглавил «Депортиво» в феврале 2017 года, и под его руководством команда сохранила прописку в испанской примере, финишировав на 16-м месте. В нынешнем сезоне команда занимает также 16-ю строчку после девяти игр, имея в активе 8 очков.