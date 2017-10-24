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18:57 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Депортиво» отправлен в отставку

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Главный тренер испанского «Депортиво» Пепе Мель отправлен в отставку со своего поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Источник: AFP 2017

До конца сезона «Депортиво» будет тренировать Кристобаль Паррало, который ранее возглавлял вторую команду испанского клуба.

Пепе Мель возглавил «Депортиво» в феврале 2017 года, и под его руководством команда сохранила прописку в испанской примере, финишировав на 16-м месте. В нынешнем сезоне команда занимает также 16-ю строчку после девяти игр, имея в активе 8 очков.

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