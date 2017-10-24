Главный тренер «Депортиво» отправлен в отставку

Пепе Мель возглавил «Депортиво» в феврале 2017 года, и под его руководством команда сохранила прописку в испанской примере, финишировав на 16-м месте. В нынешнем сезоне команда занимает также 16-ю строчку после девяти игр, имея в активе 8 очков.