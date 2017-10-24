Фанатов «Лацио» в воспитательных целях заставят посетить Освенцим
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Болельщики римской команды известны своими радикальными взглядами,
Во время матча с «Кальяри» фанаты «Лацио»
По словам президента «Лацио», клуб, как и подавляющее количество болельщиков, придерживается инициативы по борьбе с антисемитизмом и ксенофобией, и в рамках этой программы направит в Освенцим около 200 болельщиков, чтобы «они не забыли некоторые эпизоды истории». Планируется, что акция будет ежегодной.
Анна Франк, автор знаменитого Дневника, с семьей скрывалась в 1942 — 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере
По сообщению на сайте Федерации футбола Италии (FIGC), все матчи ближайшего тура в сериях А, В и С начнутся с минуты молчания в рамках борьбы с антисемитизмом на трибунах болельщиков «Лацио». Кроме того, перед играми дикторы на стадионах зачитают отрывки из дневника Анны Франк. На официальном сайте клуба сообщается, что игроки «Лацио» выйдут в майках с изображением Франк на разминку перед матчем 10-го тура в гостях с «Болоньей» в среду.