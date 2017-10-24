Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Футбол. Кубок России
25.10
СКА-Хабаровск
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия
Енисей
Футбол. Кубок России
25.10
Тамбов
Авангард К
Футбол. Кубок России
25.10
Шинник
Олимпиец
Все события
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ
27 хоккеистов вызваны в молодежку РФ для подготовки к Суперсерии
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Роналду — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
20:06 (мск), источник: Р-Спорт

Фанатов «Лацио» в воспитательных целях заставят посетить Освенцим

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Фанатов римского футбольного клуба «Лацио» в воспитательных целях заставят посетить концлагерь Освенцим, сообщает Football Italia.

Источник: AFP 2017

Болельщики римской команды известны своими радикальными взглядами, из-за которых «Лацио» неоднократно подвергался штрафным санкциям. В начале октября «Лацио» из-за расистских выкриков своих болельщиков в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» получил запрет на продажу билетов на домашнюю фанатскую трибуну на два матча (22 октября с «Кальяри» и 5 ноября с «Удинезе»).

Во время матча с «Кальяри» фанаты «Лацио» все-таки проникли на стадион, заняв места на незакрытой трибуне. После себя на трибуне они оставили множество стикеров с антисемитскими высказываниями в адрес еврейской девочки Анны Франк, которая на стикерах была одета в форму «Ромы».

По словам президента «Лацио», клуб, как и подавляющее количество болельщиков, придерживается инициативы по борьбе с антисемитизмом и ксенофобией, и в рамках этой программы направит в Освенцим около 200 болельщиков, чтобы «они не забыли некоторые эпизоды истории». Планируется, что акция будет ежегодной.

Анна Франк, автор знаменитого Дневника, с семьей скрывалась в 1942 — 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник Анны был опубликован ее отцом в 1947 году.

По сообщению на сайте Федерации футбола Италии (FIGC), все матчи ближайшего тура в сериях А, В и С начнутся с минуты молчания в рамках борьбы с антисемитизмом на трибунах болельщиков «Лацио». Кроме того, перед играми дикторы на стадионах зачитают отрывки из дневника Анны Франк. На официальном сайте клуба сообщается, что игроки «Лацио» выйдут в майках с изображением Франк на разминку перед матчем 10-го тура в гостях с «Болоньей» в среду.

Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Шунин стал MVP 14-го тура РФПЛ
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА
Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА
Комиссия МОК по спортсменам РФ завершит свою работу к декабрю
«Не надо массового наказания». Пустят ли хоккеистов России на ОИ
Сборная Бразилии определилась с местом базирования на ЧМ-2018
Ковалев объявил о начале сотрудничества с узбекским тренером
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь