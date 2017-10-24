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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Завхоз «Эрцгебирге» попал в FIFA 18. Самый необычный игрок в Ultimate Team

Томми Кесемодель попал в заявку своей команды исключительно из-за регламента Бундеслиги, но стал желанной целью коллекционеров FIFA 18.

Источник: Чемпионат.com

В начале октября немецкий сайт RAN нашёл настоящую жемчужину в FIFA 18. Полузащитник «Эрцгебирге» Томми Кесемодель имеет самый низкий рейтинг — 46. Конечно, он такой не один. В игре хватает и других футболистов с низкими показателями. Например, сразу четыре игрока «Гримсби Таун» (четвёртый дивизион английской лиги) получили по 46.

Источник: Чемпионат.com

Кесемодель выделяется на их фоне одной деталью: он никакой не футболист. Когда-то он выступал на позиции вратаря молодёжного состава, сейчас — сотрудник немецкого клуба «Эрцгебирге», который играет во второй лиге. Кесемодель отвечает за еду и форму игроков: подбирает экипировку нужного размера, собирает грязные вещи и относит их стирать. Он никогда не появлялся в официальных матчах за «Эрцгебирге», но его пришлось заявить на сезон-2017/18 из-за регламента.

Источник: Чемпионат.com

По правилам Бундеслиги в заявке взрослой команды должны быть четыре воспитанника академии. У «Эрцгебирге» таких набралось только трое. Кесемодель давно не играет профессионально, но из-за того что он когда-то был вратарем «молодёжки», его внесли в заявку. Только позиция у него совсем иная — полузащитник.

Эта история помогла прославиться и клубу, и Кесемоделю. Согласно сайту Futhead, карточка немецкого футболиста стоит 300 золотых монет на PS4 и 400 на Xbox One. На PC цена варьируется от 550 до 3000.

Так клуб из города Ауэ с населением, едва превышающим 18 тыс. человек, прославился на весь мир. Хоть Томми Кесемодель и не выступает по-настоящему, зато стал целью коллекционеров в FIFA 18.

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