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Фил Невилл готов занять пост главного тренера «Эвертона»
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
В понедельник с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Рональд Куман.
Невилл, сыгравший за «Эвертон» более 250 матчей, готов возглавить клуб. Ранее 40-летний
В СМИ сообщалось, что руководство «Эвертона» хочет видеть на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».
«Эвертон» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 18-е место в английской