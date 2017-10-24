Фил Невилл готов занять пост главного тренера «Эвертона»

В СМИ сообщалось, что руководство «Эвертона» хочет видеть на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».