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16:18 (мск), источник: Р-Спорт

Фил Невилл готов занять пост главного тренера «Эвертона»

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Бывший капитан «Эвертона» Фил Невилл готов занять пост главного тренера в ливерпульском футбольном клубе, сообщает Би-би-си.

Источник: Reuters

В понедельник с поста главного тренера «Эвертона» был уволен Рональд Куман.

Невилл, сыгравший за «Эвертон» более 250 матчей, готов возглавить клуб. Ранее 40-летний экс-игрок сборной Англии работал ассистентом главного тренера в «Валенсии».

В СМИ сообщалось, что руководство «Эвертона» хочет видеть на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».

«Эвертон» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 18-е место в английской премьер-лиге.

Эвертон
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