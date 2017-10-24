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16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду не выбрали друг друга в голосовании за звание лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Информация появилась на сайте организации.

Источник: AFP 2017

Аргентинец включил в тройку одноклубников Луиса Суареса и Андреаса Иньесту, а также бывшего игрока «Барселоны» Неймара, ныне выступающего в ПСЖ. Роналду проголосовал за партнеров по «Реалу» Луку Модрича, Серхио Рамоса и Марсело.

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Капитан сборной России Игорь Акинфеев и главный тренер Станислав Черчесов назвали лучшим Роналду. Акинфеев также включил в тройку голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, Черчесов — Буффона и Месси.

23 октября ФИФА признала Роналду лучшим футболистом мира. В 2017 году в составе «Реала» португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В номинации «лучший тренер» победил наставник «Реала» Зинедин Зидан. Игрок лондонского «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.

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