Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.10
Реал Сосьедад1
Эспаньол1
Футбол. Премьер-лига
23.10
Локомотив М2
Краснодар0
Футбол. Кубок России
25.10
СКА-Хабаровск
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
25.10
Луч-Энергия
Енисей
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Манданда — лучший игрок Лиги 1 в сентябре, Неймар стал вторым

Вратарь «Марселя» Стив Манданда признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября.

Источник: Reuters

Голосование проходило на сайте Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Читайте также
Болельщики «Марселя» закидали Неймара мусором на игре

Манданда получил 47% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (37%), а замкнул тройку форвард «Бордо» Малком (16%).

Примечательно, что в сентябре Манданда принял участие в двух матчах чемпионата и пропустил три мяча. В свою очередь Неймар отыграл в трёх встречах, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

В августе лучшим футболистом был признан нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Марсель
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Роналду сохранил корону
Наши в Америке: Зайцев играет больным, Миронова вернули из АХЛ
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Четыре теннисистки сохраняют шансы стать первой ракеткой мира
5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Ковальчук
Марадона: Всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь