СМИ: Футбольный клуб «Эвертон» хочет видеть на посту главного тренера немца Тухеля

Источник: AP 2017

«Эвертон» в понедельник объявил об увольнении с должности главного тренера голландца Рональда Кумана. Временно тренировать команду будет Дэвид Ансворт.

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По данным британского издания, «Эвертон» уже начал переговоры с Тухелем, но сам специалист не спешит принимать решение, так как претендует на пост главного тренера «Баварии» после нынешнего сезона. Тухель в мае покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.

Кроме Тухеля, «Эвертон» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Шона Дайча («Бернли»), Марку Силву («Уотфорд») и Леонарду Жардима («Монако»). Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».