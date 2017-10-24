СМИ: Футбольный клуб «Эвертон» хочет видеть на посту главного тренера немца Тухеля
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
«Эвертон» в понедельник объявил об увольнении с должности главного тренера голландца Рональда Кумана. Временно тренировать команду будет Дэвид Ансворт.
По данным британского издания, «Эвертон» уже начал переговоры с Тухелем, но сам специалист не спешит принимать решение, так как претендует на пост главного тренера «Баварии» после нынешнего сезона. Тухель в мае покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.
Кроме Тухеля, «Эвертон» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Шона Дайча («Бернли»), Марку Силву («Уотфорд») и Леонарду Жардима («Монако»). Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».
В нынешнем сезоне «Эвертон» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.