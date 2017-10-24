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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Футбольный клуб «Эвертон» хочет видеть на посту главного тренера немца Тухеля

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Руководство английского футбольного клуба «Эвертон» хочет видеть на посту главного тренера немца Томаса Тухеля, сообщает Mirror.

Источник: AP 2017

«Эвертон» в понедельник объявил об увольнении с должности главного тренера голландца Рональда Кумана. Временно тренировать команду будет Дэвид Ансворт.

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По данным британского издания, «Эвертон» уже начал переговоры с Тухелем, но сам специалист не спешит принимать решение, так как претендует на пост главного тренера «Баварии» после нынешнего сезона. Тухель в мае покинул дортмундскую «Боруссию», которую тренировал с 2015 года.

Кроме Тухеля, «Эвертон» рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Шона Дайча («Бернли»), Марку Силву («Уотфорд») и Леонарду Жардима («Монако»). Также в понедельник бывший футболист сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать с «Эвертоном».

В нынешнем сезоне «Эвертон» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Эвертон
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