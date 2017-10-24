Роналду сохранил корону

Источник: Газета.Ру

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила обладателей ежегодных наград The Best лучшим футболистам и тренерам.

В понедельник, 23 октября, в Лондоне прошла церемония награждения с участием целого созвездия игроков, как современности, так и прошлого. В голосовании по номинациям принимали участие четыре равноценные группы: болельщики, представители СМИ, капитаны сборных и их главные тренеры.

Подавляющим большинством голосов лучшим футболистом 2017 года был выбран лидер мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он получил 43,16% голосов. За ставшего вторым аргентинца Лионеля Месси проголосовали 19,25%. Тройку лучших замкнул бразилец Неймар с 6,97% голосов.

Для четырехкратного обладателя Золотого мяча награда ФИФА лучшему футболисту года стала лишь второй в карьере. Это связано с тем, что в нынешнем виде приз вручается лишь во второй раз, и португалец второй год подряд получил престижную награду. В 2008 году Роналду также становился лучшим игроком мира по версии ФИФА, но тогда в голосовании не принимали участие болельщики. С 2010 по 2015 годы футбольная федерация объединилась с французским журналом France Football и вручала традиционный Золотой мяч.

Главный тренер и капитан сборной России Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев рассказали о о своем выборе тройки лучших.

Читайте также Черчесов проголосовал за Роналду при выборе игрока года по версии ФИФА

Черчесов проголосовал за Роналду, итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона и Месси. Голкипер ЦСКА отдал свой голос за Криштиану, Буффона и чилийца Артуро Видаля.

Роналду в борьбе со своим извечным соперником Месси получил уже на две награды ФИФА больше, но отстает от гениального аргентинца по количеству Золотых мячей. Однако его клубные достижения в этом году, включая защиту титула победителя Лиги чемпионов, позволяют поклонникам его таланта надеяться, что престижная награда France Football в пятый раз отойдет Роналду, и он сравняется с Месси.

Награда The Best вручается сразу в нескольких категориях. Если у мужчин она пока не меняла хозяина, то лучшей футболисткой планеты стала нападающая сборной Голландии и «Барселоны» Лике Мартенс.

Голландки в этом году впервые в своей истории стали чемпионками Европы, и Мартенс внесла большой вклад в успех своей команды.

Неудивительно, что лучшим тренером женских команд стала Сарина Вигман, приведшая «оранжевую» сборную к исторической победе.

Читайте также Зинедин Зидан стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Лучшим наставником у мужчин стал с большим отрывом Зинедин Зидан, выигравший с мадридским «Реалом» в этом году чемпионат страны, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

За француза проголосовало 46,22% человек. Второе место с 11,62% занял главный тренр «Челси» Антонио Конте, победивший в Премьер-лиге в свой первый год работы в чемпионате Англии, а третьим стал наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (8,78%), который выиграл чемпионат Италии и довел «старую сеньору» до второго финала Лиги чемпионов за три последних года.

Впервые в этом году награда The Best была присуждена лучшему вратарю. В голосовании принимала участие специально назначенная судейская панель, в которой собрались знаменитые голкиперы разных лет. В этой категории борьба была более упорная, и выиграл ее неувядающий 40-летний вратарь «Ювентуса» Буффон — он получил 42,42% голосов. Не намного отстал от него страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер (32,32%), а тройку замкнул вратарь «Реала» Кейлор Навас (10,10%).

Награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года получил форвард «Арсенала» Оливье Жиру, который красивым ударом «скорпиона» поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии.

Читайте также Француз Оливье Жиру признан ФИФА автором лучшего гола года

Приз «Фейр-плей» был вручен тоголезскому футболисту Франсису Коне, который после столкновения с соперником на поле сразу же оказал ему помощь и спас жизнь футболисту. Лучшими болельщиками года стали фанаты шотландского «Селтика».