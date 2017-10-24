Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Луиса Суареса, а Роналду — Луку Модрича

Источник: AP 2017

Церемония награждения, на которой Роналду получил свой приз, прошла в понедельник в Лондоне. В борьбе за звание лучшего футболиста года португалец опередил Месси и бразильца Неймара, перешедшего летом из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. Месси, выбрав тройку претендентов, поставил на первое место Суареса, на вторую строчку — еще одного игрока «Барсы» Андреса Иньесту, а на третью — Неймара. Роналду же проголосовал только за своих товарищей по «Реалу» — Модрича (1-е место), Серхио Рамоса (2) и Марсело (3).