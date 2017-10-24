Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Луиса Суареса, а Роналду — Луку Модрича
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Церемония награждения, на которой Роналду получил свой приз, прошла в понедельник в Лондоне. В борьбе за звание лучшего футболиста года португалец опередил Месси и бразильца Неймара, перешедшего летом из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд
При выборе лучшего тренера года Месси проголосовал за двух бывших тренеров «Барселоны» — Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), а также за Диего Симеоне из «Атлетико». Роналду отдал свой голос рулевому «Реала» Зинедину Зидану, победившему в итоге, а на второе и третье места поставил португальцев Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Леонарду Жардима («Монако»).