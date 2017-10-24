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08:17 (мск), источник: Р-Спорт

Месси выбрал лучшим футболистом 2017 года Луиса Суареса, а Роналду — Луку Модрича

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, получивший приз лучшему футболисту 2017 года по версии ФИФА, при выборах победителя отдал свой голос за одноклубника хорвата Луку Модрича, а форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси назвал лучшим игроком года также своего партнера по команде Луиса Суареса, сообщается в релизе на официальном сайте ФИФА.

Источник: AP 2017

Церемония награждения, на которой Роналду получил свой приз, прошла в понедельник в Лондоне. В борьбе за звание лучшего футболиста года португалец опередил Месси и бразильца Неймара, перешедшего летом из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

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Голосование ФИФА было основано на опросе капитанов и главных тренеров национальных команд стран-членов организации, а также представителей СМИ. Месси, выбрав тройку претендентов, поставил на первое место Суареса, на вторую строчку — еще одного игрока «Барсы» Андреса Иньесту, а на третью — Неймара. Роналду же проголосовал только за своих товарищей по «Реалу» — Модрича (1-е место), Серхио Рамоса (2) и Марсело (3).

При выборе лучшего тренера года Месси проголосовал за двух бывших тренеров «Барселоны» — Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), а также за Диего Симеоне из «Атлетико». Роналду отдал свой голос рулевому «Реала» Зинедину Зидану, победившему в итоге, а на второе и третье места поставил португальцев Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Леонарду Жардима («Монако»).

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