Берлускони: У «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы

Тем не менее, покупка клуба финансировалась американским хедж-фондом Elliott Management, который возьмет «Милан» под свой контроль, если кредит не будет погашен.

«Я знаю, что у “Милана” уже есть некоторые финансовые проблемы. Меня беспокоит молчание мистера Ли. Если команда по-прежнему будет плохо себя показывать, то, возможно, Elliott возьмет клуб под свой контроль уже весной, но реальная проблема заключается в том, что долг будет составлять где-то около 100 миллионов евро, а клуб при этом останется без Лиги чемпионов. Это не лучшая перспектива», — цитирует Берлускони Telelombardia.