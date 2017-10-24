Черчесов проголосовал за Роналду при выборе игрока года по версии ФИФА

Источник: РИА "Новости"

Роналду на церемонии в Лондоне был признан лучшим, на награду также претендовали аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар, который летом перешел из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». На второе место главный тренер сборной России поставил вратаря итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье — Месси.

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).