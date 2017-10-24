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00:02 (мск), источник: ТАСС

Черчесов проголосовал за Роналду при выборе игрока года по версии ФИФА

ТАСС, 23 октября. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал свой голос за нападающего испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

Роналду на церемонии в Лондоне был признан лучшим, на награду также претендовали аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и бразилец Неймар, который летом перешел из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен». На второе место главный тренер сборной России поставил вратаря итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который был признан лучшим голкипером года, на третье — Месси.

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

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