Криштиану Роналду и Зидан — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году

ФИФА вручает приз The Best с января 2017 года, с тех пор, как премия «Золотой мяч» вернулась к журналу France Football. Приз лучшему игроку года ФИФА до 2010 года вручала параллельно с «Золотым мячом», который был учрежден французским изданием в 1956 году. В 2010 году две награды были объединены в одну, но с сентября 2016 года France Football прекратил сотрудничество с ФИФА. Первый приз The Best лучшему игроку года получил Роналду.