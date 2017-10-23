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23 октября, источник: Sports.kz

«Маккаби» после «Астаны» в большинстве проиграл в чемпионате Израиля

Тель-авивский «Маккаби» в гостях встречался с «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в матче восьмого тура чемпионата Израиля, сообщает Sports.kz.

Матч завершился победой «Хапоэля» — 2:1. У победителей результативными ударами отметились Энтони Нвакаэме (62-я минута) и Бен Саар (68-я), у гостей гол на счету Омера Атцили (89-я). Отметим, что с 20-й минуты «Маккаби» имел преимущество в одного игрока — прямую красную карточку получил защитник хозяев Хатем Абд Эльхамед.

После восьми игр «Маккаби» с 14 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства.

2 ноября тель-авивская команда примет «Астану» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, первый матч в Казахстане завершился крупной победой подопечных Станимира Стойлова — 4:0.

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