«Маккаби» после «Астаны» в большинстве проиграл в чемпионате Израиля

Матч завершился победой «Хапоэля» — 2:1. У победителей результативными ударами отметились Энтони Нвакаэме (62-я минута) и Бен Саар (68-я), у гостей гол на счету Омера Атцили (89-я). Отметим, что с 20-й минуты «Маккаби» имел преимущество в одного игрока — прямую красную карточку получил защитник хозяев Хатем Абд Эльхамед.



После восьми игр «Маккаби» с 14 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства.



2 ноября тель-авивская команда примет «Астану» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, первый матч в Казахстане завершился крупной победой подопечных Станимира Стойлова — 4:0.