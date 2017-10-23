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23:15 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне.

Источник: AFP 2017

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Роналду признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА и в прошлом году.

Конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», а также бразилец Неймар, который летом перешел из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен».

Лауреатом приза за честную игру от ФИФА стал нападающий чешского клуба «Словацко» Франсис Коне, который во время матча с «Богемиасом» спас жизнь вратарю соперника Мартину Берковецу. На 29-й минуте голкипер врезался в своего защитника и потерял сознание. У Берковеца запал язык, и Коне оказал ему первую помощь.

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Лучшими болельщиками года по версии ФИФА были признаны фанаты «Селтика», получившие награду за красочный перфоманс, посвященный 50-летию победы клуба в Кубке европейских чемпионов.

Шесть лет подряд ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

Полузащитник испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Лике Мартенс признана лучшей футболисткой года. С лета прошлого года Мартенс выступает за «Барселону». В составе сборной Нидерландов она стала чемпионкой Европы 2017 года. Мартенс забила три мяча, сделала две голевые передачи и получила звание лучшего игрока турнира.

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На приз также претендовали Дейна Кастельянос из Венесуэлы и американка Карли Ллойд, которая получала награды ФИФА на двух предыдущих церемониях.

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 Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
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