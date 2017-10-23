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23:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере

«Реал Сосьедад», соперник санкт-петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:1.

На 9-й минуте форвард Лео Баптистау вывел гостей вперёд, однако на 69-й минуте полузащитник Асьер Ильяраменди сравнял счёт.

«Реал Сосьедад» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (10) располагается на 13-й позиции.

Реал Сосьедад 1:1
Первый тайм: 0:1
Эспаньол
23.10.2017, 21:00 основной раунд: 9-й тур Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Санчес Флорес Кике
Голы
69′ Асьер Андонехи Ильярраменди (А. Янузай) 4
11 Каррилью Леу Баптистан (Х. Хурадо) 9′
Составы
90+3′ Херонимо Рульи 1
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Альваро Одриосола 19
Кевин Родригес 20
87′ 90+2′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Игор Субельдия 5
86′ Микель Ойярсабаль 18
74′ Аргарате Хаби Прието 10
Серхио Каналес 16
59′ Карлос Альберто Вела 11
Аднан Янузай 8
78′ да Силва Виллиан Жозе 12
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Пау Лопес
3 Аарон Кариколь 81′
15 Сильва Давид Лопес 64′
22 Марио Эрмосо
4 Мата Виктор Санчес
18 Хави Фуэго
25 Серхи Дардер 64′
7 Херард Морено
10 Хосе Мануэль Хурадо 82′ 44′
23 Эстебан Гранеро
11 Каррилью Леу Баптистан 67′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
19 Пабло Пьятти 78′
12 Дидак Вила
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
10 Угловые 1
12 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Зенит
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