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Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере
«Реал Сосьедад», соперник
«Реал Сосьедад», соперник
Встреча прошла в
На 9-й минуте форвард Лео Баптистау вывел гостей вперёд, однако на 69-й минуте полузащитник Асьер Ильяраменди сравнял счёт.
«Реал Сосьедад» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (10) располагается на 13-й позиции.
|Реал Сосьедад
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Эспаньол
|Эусебио Сакристан
|Санчес Флорес Кике
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|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)