Француз Оливье Жиру признан ФИФА автором лучшего гола года

Жиру забил лондонскому «Кристал Пэлас» «ударом скорпиона» в матче Английской премьер-лиги, прошедшем 1 января 2017 года. Французский форвард отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины.
На приз также претендовали вратарь «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке и нападающая сборной Венесуэлы для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос.
ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года, в 2009 году. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков. Ранее обладателями премии становились: 2009 год — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), 2010 — Хамит Алтынтоп (сборная Турции), 2011 — Неймар («Сантос», Бразилия), 2012 — Мирослав Стох («Фенербахче», Турция), 2013 — Златан Ибрагимович (сборная Швеции), 2014 — Хамес Родригес (сборная Колумбии), 2015 — Ванделл Лира («Гоянезия», Бразилия), 2016 — Мохд Фаиз Субри («Пенанг», Малайзия).