БАТЭ победил «Днепр» и вышел на второе место в чемпионате Беларуси

В первом тайме сегодняшнего гостевого поединка 26-го тура борисовчане не сумели добиться успеха. Зато вскоре после перерыва Алексей Риос открыл счет, а затем отличился и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Михаил Гордейчук, на лицевом счету которого стало 15 мячей. Подопечные Александра Ермаковича набрали 57 очков и обошли минское «Динамо», у которого на один балл меньше. Минчане в этом туре принимали на своем поле мозырскую «Славию» и сумели добиться лишь ничьей — 0:0. Лидер первенства солигорский «Шахтер» переиграл в гостях футболистов «Витебска» со счетом 2:1 и набрал 59 очков.
Результаты остальных встреч 26-го тура:
«Крумкачы» (Минск) — «Городея» — 0:3,
«Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест) — 0:4,
«Неман» (Гродно) — «Гомель» — 3:0,
«Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:3,
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 1:1.
В следующем туре встречаются:
27 октября — «Шахтер» — «Днепр».
28 октября — БАТЭ — «Нафтан», «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Крумкачы», «Гомель» — «Городея».
29 октября — «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».