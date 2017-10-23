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20:58 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил «Днепр» и вышел на второе место в чемпионате Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили могилевский «Днепр» со счетом 2:0 и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшнего гостевого поединка 26-го тура борисовчане не сумели добиться успеха. Зато вскоре после перерыва Алексей Риос открыл счет, а затем отличился и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Михаил Гордейчук, на лицевом счету которого стало 15 мячей. Подопечные Александра Ермаковича набрали 57 очков и обошли минское «Динамо», у которого на один балл меньше. Минчане в этом туре принимали на своем поле мозырскую «Славию» и сумели добиться лишь ничьей — 0:0. Лидер первенства солигорский «Шахтер» переиграл в гостях футболистов «Витебска» со счетом 2:1 и набрал 59 очков.

Результаты остальных встреч 26-го тура:

«Крумкачы» (Минск) — «Городея» — 0:3,

«Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест) — 0:4,

«Неман» (Гродно) — «Гомель» — 3:0,

«Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:3,

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Минск» — 1:1.

В следующем туре встречаются:

27 октября — «Шахтер» — «Днепр».

28 октября — БАТЭ — «Нафтан», «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Слуцк» — «Крумкачы», «Гомель» — «Городея».

29 октября — «Минск» — «Неман», «Славия» — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».

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