БАТЭ победил «Днепр» и вышел на второе место в чемпионате Беларуси

В первом тайме сегодняшнего гостевого поединка 26-го тура борисовчане не сумели добиться успеха. Зато вскоре после перерыва Алексей Риос открыл счет, а затем отличился и лучший бомбардир нынешнего чемпионата Михаил Гордейчук, на лицевом счету которого стало 15 мячей. Подопечные Александра Ермаковича набрали 57 очков и обошли минское «Динамо», у которого на один балл меньше. Минчане в этом туре принимали на своем поле мозырскую «Славию» и сумели добиться лишь ничьей — 0:0. Лидер первенства солигорский «Шахтер» переиграл в гостях футболистов «Витебска» со счетом 2:1 и набрал 59 очков.