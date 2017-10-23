Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro

В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.



Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);



защитники: Дани Алвес («Ювентус"/"ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус"/"Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал»);



полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);



нападающие: Неймар («Барселона"/"ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).