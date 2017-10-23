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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro

Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Источник: РИА "Новости"

В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

защитники: Дани Алвес («Ювентус"/"ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус"/"Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал»);

полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

нападающие: Неймар («Барселона"/"ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Напомним, сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.

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