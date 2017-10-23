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Буффон и пять игроков «Реала» — в сборной года по версии FIFPro
Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
защитники: Дани Алвес («Ювентус"/"ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус"/"Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал»);
полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба — «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);
нападающие: Неймар («Барселона"/"ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Напомним, сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.