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19:27 (мск), источник: Советский спорт

Бонуччи дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Ювентусом»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи получил дисквалификацию на два матча.

Источник: AFP 2017

Как сообщает Football Italia, защитник был наказан за удар локтем по Алеандро Рози в матче с «Дженоа» (0:0). После просмотра видеоповтора футболист получил красную карточку, а теперь дисциплинарный орган итальянского футбола дисквалифицировал его на два матча.

Таким образом, Бонуччи пропустит матч против своего бывшего клуба «Ювентуса» в ближайшую субботу. Также он не сыграет в матче против «Кьево» в среду.

В текущем сезоне 30-летний Леонардо Бонуччи, который был назначен капитаном команды, провел 14 матчей за «Милан» в его активе одна голевая передача.

Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
22.10.2017, 16:00 Зрители: 47219 основной раунд: 9-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Иван Юрич
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Кристиан Сапата 17
25′ Леонардо Бонуччи 19
Рикардо Родригес 68
Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
Фабио Борини 11
67′ Джакомо Бонавентура 5
Давиде Калабрия 2
26′ Хакан Чалханоглу 10
Алессио Романьоли 13
84′ Никола Калинич 7
Патрик Кутроне 63
1 Маттиа Перин
5 Армандо Иццо
13 Лука Россеттини
87 Эрвин Зуканович 39′
8 Андреа Бертолаччи
11 Адель Таарабт 61′
44 Мигел Велозу
93 Диего Лаксальт
20 Алеандро Рози 52′
22 Дарко Лазович
30 Лука Ригони 77′
27 Федерико Риччи
16 Андрей Галабинов 52′
10 Джанлука Лападула
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 1
5 Угловые 3
14 Фолы 21
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
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