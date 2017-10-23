Бонуччи дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Ювентусом»

Источник: AFP 2017

Как сообщает Football Italia, защитник был наказан за удар локтем по Алеандро Рози в матче с «Дженоа» (0:0). После просмотра видеоповтора футболист получил красную карточку, а теперь дисциплинарный орган итальянского футбола дисквалифицировал его на два матча.

Таким образом, Бонуччи пропустит матч против своего бывшего клуба «Ювентуса» в ближайшую субботу. Также он не сыграет в матче против «Кьево» в среду.