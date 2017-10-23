23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
Бонуччи дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Ювентусом»
Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи получил дисквалификацию на два матча.
Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи получил дисквалификацию на два матча.
Как сообщает Football Italia, защитник был наказан за удар локтем по Алеандро Рози в матче с «Дженоа» (0:0). После просмотра видеоповтора футболист получил красную карточку, а теперь дисциплинарный орган итальянского футбола дисквалифицировал его на два матча.
Таким образом, Бонуччи пропустит матч против своего бывшего клуба «Ювентуса» в ближайшую субботу. Также он не сыграет в матче против «Кьево» в среду.
В текущем сезоне 30-летний Леонардо Бонуччи, который был назначен капитаном команды, провел 14 матчей за «Милан» в его активе одна голевая передача.
|Винченцо Монтелла
|Иван Юрич
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|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)