Особенный выбирает между Парижем и Манчестером

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Английский «Манчестер Юнайтед» собирается продлить действующее соглашение со своим главным тренером португальцем Жозе Моуринью.

Goal.com сообщил, что Особенному будет предложен оффер на 65 млн фунтов за пять лет, которые он должен будет провести в Манчестере.

Руководство «Юнайтед» обеспокоено информацией об интересе к своему тренеру со стороны французского «Пари Сен-Жермен» и поэтому хочет форсировать переговоры с португальским специалистом.

Сообщается, что в катарские владельцы «ПСЖ» планируют обратиться к Моуринью в будущем, которое может наступить уже ближайшим летом, если Унаи Эмери не сможет выиграть французский чемпионат и вывести клуб в полуфинал Лиги чемпионов.

К тому же у испанского «тактического маньяка» нет той харизмы, которой обладает Жозе, а также Эмери вряд ли является непререкаемым авторитетом для звездных игроков парижского клуба.

Не сказался положительно на положении Унаи у руля «ПСЖ» и скандал между двумя главными бомбардирами команды бразильцем Неймаром, купленным летом у испанской «Барселоны» за более 220 млн евро отступных, и уругвайцем Эдинсоном Кавани.

Форварды не могли поделить штрафные удары и пенальти, а их главный тренер будто устранился от решения проблемы, заняв выжидательную позицию.

Страсти вроде бы улеглись, но «осадок остался». Тем более сам специалист сказал прессе, что не собирается вмешиваться в разборки своих футболистов, которые должны все решить сами.

В общем, для Нассера Аль-Хеллайфи, владельца «ПСЖ», и его менеджмента Моуринью является очередным лакомым кусочком на рынке футбольных звезд. А если катарские шейхи чего-то хотят, они привыкли получать это.

Правда, когда речь идет о такой личности, как Жозе Моуринью, одного желания владельцев парижского клуба будет недостаточно. Особенный на то и Особенный, что любит сам решать, где ему быть и что делать.

Жозе давно хотел возглавить «Манчестер Юнайтед», а потом неоднократно говорил, что пришел к «красным дьяволам» надолго.

Вообще, стиль работы португальца таков, что ему тяжело задержаться где-то больше чем на три-четыре года. Моуринью всегда перестраивает коллектив и игру под себя, но за несколько лет команда обычно устает от португальца.

Так, Моуринью не смог задержаться в «Челси» даже еще на полсезона после выигранного с командой чемпионского титула в свой второй приход в клуб.

Но в «МЮ» ситуация несколько иная, и как раз она располагает к плодотворному и длительному сотрудничеству именно с этим тренером.

После ухода на покой сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» так и не обрели себя ни с одним тренером, сдали свои позиции на внутренней и европейской арене и даже выпали из Топ-4 в Английской премьер-лиге.

Проект Моуринью в Манчестере только начался. В первый сезон португалец добился многого, создав прообраз команды, которую планирует построить и выиграв Лигу Европы, благодаря чему клуб вернулся в Лигу чемпионов, где выступает сейчас в одной подгруппе с московским ЦСКА.

В текущем сезоне дела у «Юнайтед» идут просто замечательно. Команда находится на втором месте в АПЛ, на пять очков отставая от «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы.

В Лиге чемпионов на счету «МЮ» три победы в трех поединках со швейцарским «Базелем», ЦСКА и португальской «Бенфикой» и уверенное первое место в квартете.

«МЮ» и лично Моуринью периодически критикуют за слишком оборонительный стиль игры, особенно в матчах с прямыми конкурентами, но вся эта критика исходит со стороны.

В Манчестере как раз Особенным очень довольны, а в команде царит прекрасная атмосфера. Если Моуринью поставит на поток завоевание трофеев, то гармония в соскучившемся по славным временам клубе действительно может продлиться куда дольше обычных для португальца пары-тройки лет.

Правда, по слухам, сам Жозе согласен на продление соглашения в случае серьезного увеличения оклада, а он уже и так составляет порядка 15 млн фунтов в год, но переговорный процесс — дело другое.