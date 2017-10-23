Клопп заинтересован в трансфере Дракслера, но игрок хочет остаться в «ПСЖ»

Сообщается, что при этом сам Дракслер пока не хочет уходить из «ПСЖ», хотя и не имеет постоянного места в основном составе команды. 24-летний футболист входит в долгосрочные планы «ПСЖ» и спортивного директора клуба Антеро Энрике.



В текущем сезоне Дракслер провёл восемь матчей в чемпионате Франции (пять — с первых минут), забил один гол и отдал одну результативную передачу.