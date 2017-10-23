Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Клопп заинтересован в трансфере Дракслера, но игрок хочет остаться в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер интересен главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер интересен главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Немецкому специалисту давно нравится игра своего соотечественника, и он внимательно следит за его выступлениями, пишет TF1.
Сообщается, что при этом сам Дракслер пока не хочет уходить из «ПСЖ», хотя и не имеет постоянного места в основном составе команды. 24-летний футболист входит в долгосрочные планы «ПСЖ» и спортивного директора клуба Антеро Энрике.
В текущем сезоне Дракслер провёл восемь матчей в чемпионате Франции (пять — с первых минут), забил один гол и отдал одну результативную передачу.