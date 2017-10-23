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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло исключил возможное возвращение в «Милан»

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло, который с 1987 по 1996 и с 1997 по 1998 год возглавлял «Милан», исключил возможное возвращение в стан россонери в качестве наставника.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 71-летний специалист рассказал в эфире Radio Uno.

«В Китае не много говорят о «Милане». Вы, журналисты, много сплетничаете о них, но нет никакой конкретики. Мы больше говорим об «Интере». Как спортсмен, тренер, который работал с Берлускони, могу сказать, что ситуация, в которой оказался «Милан», — это позор.

Могу ли я вернуться туда? Нет, я хотел тренировать другую команду. Мне предложили спасти «Цзянсу Сунин» от вылета, и мне это удалось. Мой контракт истекает через год, а после этого я отправлюсь в отпуск, — сказал Капелло.

За два тура до конца сезона в чемпионате Китая «Цзянсу Сунин» гарантировал себе место в Суперлиге.

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