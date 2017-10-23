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«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера
«Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.
«Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.
Председатель клуба, совет директоров и главный акционер поблагодарили специалиста за работу в последние 16 месяцев, а также за то, что «Эвертон» в прошлом сезоне занял седьмое место в таблице АПЛ.
54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из