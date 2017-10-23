«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера

Председатель клуба, совет директоров и главный акционер поблагодарили специалиста за работу в последние 16 месяцев, а также за то, что «Эвертон» в прошлом сезоне занял седьмое место в таблице АПЛ.

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции. Последним матчем голландца в «Эвертоне» стала домашняя игра с «Арсеналом» (2:5).