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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» объявил об увольнении Кумана с поста главного тренера

«Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.

Источник: Reuters

Председатель клуба, совет директоров и главный акционер поблагодарили специалиста за работу в последние 16 месяцев, а также за то, что «Эвертон» в прошлом сезоне занял седьмое место в таблице АПЛ.

54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции. Последним матчем голландца в «Эвертоне» стала домашняя игра с «Арсеналом» (2:5).

Эвертон
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