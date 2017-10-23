«Бавария» подтвердила, что футболист Мюллер травмирован, он пропустит 3 недели

Источник: РИА "Новости"

Мюллер получил мышечную травму правого бедра в субботу в матче чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0). Он вышел на замену во втором тайме и уже через девять минут был заменен.

Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить из-за повреждения до 6 недель.

Мюллер, таким образом, пропустит товарищеские матчи сборной Германии против команд Англии (10 ноября) и Франции (14 ноября) и не поможет «Баварии» как минимум в двух матчах в чемпионате Германии, одной кубковой игре и в одном матче Лиги чемпионов.