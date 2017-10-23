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«Бавария» подтвердила, что футболист Мюллер травмирован, он пропустит 3 недели
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Мюллер получил мышечную травму правого бедра в субботу в матче чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0). Он вышел на замену во втором тайме и уже через девять минут был заменен.
Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить
Мюллер, таким образом, пропустит товарищеские матчи сборной Германии против команд Англии (10 ноября) и Франции (14 ноября) и не поможет «Баварии» как минимум в двух матчах в чемпионате Германии, одной кубковой игре и в одном матче Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 28-летний Мюллер забил 2 мяча в 14 матчах за мюнхенцев.