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14:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Бавария» подтвердила, что футболист Мюллер травмирован, он пропустит 3 недели

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. «Бавария» на своем официальном сайте подтвердила, что нападающий команды Томас Мюллер получил травму, футболист пропустит три недели.

Источник: РИА "Новости"

Мюллер получил мышечную травму правого бедра в субботу в матче чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0). Он вышел на замену во втором тайме и уже через девять минут был заменен.

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Ранее СМИ сообщали, что игрок может пропустить из-за повреждения до 6 недель.

Мюллер, таким образом, пропустит товарищеские матчи сборной Германии против команд Англии (10 ноября) и Франции (14 ноября) и не поможет «Баварии» как минимум в двух матчах в чемпионате Германии, одной кубковой игре и в одном матче Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний Мюллер забил 2 мяча в 14 матчах за мюнхенцев.

Бавария
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