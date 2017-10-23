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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчини в “Зените” — пустая трата времени». Балотелли как топ-эксперт

Марио знает толк в трате времени.

Источник: Reuters

Вы, наверное, читали новость: Марио Балотелли назвал работу Роберто Манчини в «Зените» пустой тратой времени. Даже короче. В интервью итальянскому комику Дамиано Эр Фаине Марио ёмко выразил своё отношение всего одним словом.

Возможно, он просто не подумал? Атмосфера во время интервью была предельно расслабленной. Дамиано дымил вейпом и зачитывал вслух вопросы, которые присылали в онлайне зрители стрима в «Фейсбуке». Серьёзное интервью, в общем. Да и сам Эр Фаина — человек серьёзный, комик с миллионом подписчиков в «Фейсбуке». Вопросы касались абсолютно любых тем, и примерно половину из них Марио пропустил мимо ушей. Невозмутимо сидел, глядя в одну точку, или играя с телефоном. А когда отвечал, в большинстве случаев сохранял корректность. Отвешивал комплименты Дель Пьеро и Тотти, Жулио Сезару, с уважением говорил о тренерах. Но один раз Марио не стал церемониться.

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«Что ты думаешь о том, что Манчини возглавил «Зенит»? — прочитал Дамиано. Sprecato — ответил Марио. По-итальянски это слово значит «зря», «пустое». Оно часто употребляется в отношении денег или времени. В этом случае его можно перевести как «выброшенное на ветер» или «потраченное впустую». Sprecato. «Да ладно?» — удивился Дамиано. А Марио коротко пояснил: «Манчини в России — это пустая трата времени». Видимо, дело даже не в «Зените», а в нашем футболе вообще. Если у вас остаются сомнения, кто именно тратит время — клуб или тренер, — то через пару вопросов Балотелли развеял все сомнения. Когда назвал Манчини (наряду с Моуринью) лучшим тренером в своей карьере. Понятно, кто теряет в России время зря.

Вообще-то, сказано довольно резко. И, если бы это сказал кто-то другой, можно было бы даже принять его слова всерьёз и расстроиться. Но не получается. Потому что это сказал именно Балотелли. Человек, у которого своеобразные представления о том, как нужно тратить время, если судить по его карьере. И ещё более своеобразные представления о том, что считать пустой тратой времени…

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Уметь водить машину

Судя по регулярным авариям. Балотелли разбивал машины, когда играл за «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». Могло сложиться впечатление, что авария — обязательный ритуал, сопровождающий переход в новую команду. По крайней мере каждый раз обходилось без пострадавших.

Выполнять установку тренера

Даже довольно безобидную, например не удаляться. Моуринью: «В перерыве я потратил 14 минут из 15 на Балотелли. У него была жёлтая карточка, но игрока на замену не было. Я объяснял ему, как важно не реагировать на провокации и не фолить, чтобы ни в коем случае не заработать удаление. И что? 46-я минута — Марио удалён».

Соблюдать субординацию

Балотелли называет Манчини лучшим (вместе с Моуринью) тренером в его карьере. Символично, что Марио подрался с лучшим в своей карьере тренером на тренировке, и Роберто вскоре от него избавился. А ведь именно Манчини когда-то давно сделал 17-летнего неизвестного парня частью команды, которая выиграла чемпионат Италии.

Уважать свой клуб

Например, не надевать форму принципиальных соперников из «Милана», когда играешь за «Интер». Недавно в похожем стиле отметился Диего Коста: надел футболку «Атлетико», оставаясь игроком «Челси». И получил массу критики. Но, во-первых, всё-таки не футболку «Арсенала». А во-вторых, Коста оставался частью «Челси» только формально и уже давно сжёг все мосты. Можно сказать, что Марио был пионером: надел футболку другой команды до того, как это стало мейнстримом. Кстати, когда Балотелли перешёл в аренду в «Милан» из «Ман Сити», он жаловался на «Сити» в Италии. А потом вернулся в Манчестер… И стал жаловаться на «Милан» в Англии.

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Надевать манишку

С этим трудно спорить. Не стоит даже пытаться. Зачем, если всё равно не получится?

В этом списке не обойтись без дисквалификации за угрозы судье. Балотелли не стал мелочиться и пригрозил судье, что убьёт его. Или относительно неизвестный, но сказочный случай с итальянским министром. Сесиль Кьенге — первая в Италии чернокожая женщина-министр. Нетрудно догадаться, что основным фронтом её работы стала борьба с расизмом. Балотелли тоже уделяет расизму внимание и регулярно говорит об этой проблеме в интервью. Но в 2013 году, когда Сесиль встретилась с игроками сборной Италии для обсуждения совместных шагов по борьбе с расизмом, Марио встречу пропустил. Причина? Он проспал. Но потом прислал министру смс с извинениями.

Подобные байки разной степени древности можно вспоминать долго. Но зачем, если проще процитировать самого Марио и его агента Мино Райолу. Напомню, Райола говорил, что Балотелли «стоит столько же, сколько Мона Лиза». А сам футболист как-то сказал, что лучше него только Месси. Только вчера он всерьёз говорил о возможности оказаться в «Барселоне» и «Реале».

Что ж, наибольшая сумма, которую клуб рискнул отдать за Балотелли, по-прежнему датируется 2010 годом. С тех пор клубы предпочитают, чтобы итальянец играл у них только на правах аренды. А в «Ниццу», он перешёл бесплатно. Игрок, лучше которого «только Месси» не нашёл другого варианта. Учитывая невероятный потенциал Балотелли, последние восемь лет дают повод грустно пошутить. Что в число вещей, которые Марио считает пустой тратой времени, входит его футбольная карьера.

Но по крайней мере он умеет интересно проводить время.

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