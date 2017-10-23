«Манчини в “Зените” — пустая трата времени». Балотелли как топ-эксперт
Марио знает толк в трате времени.
Марио знает толк в трате времени.
Вы, наверное, читали новость: Марио Балотелли назвал работу Роберто Манчини в «Зените» пустой тратой времени. Даже короче. В интервью итальянскому комику Дамиано Эр Фаине Марио ёмко выразил своё отношение всего одним словом.
Возможно, он просто не подумал? Атмосфера во время интервью была предельно расслабленной. Дамиано дымил вейпом и зачитывал вслух вопросы, которые присылали в онлайне зрители стрима в «Фейсбуке». Серьёзное интервью, в общем. Да и сам Эр Фаина — человек серьёзный, комик с миллионом подписчиков в «Фейсбуке». Вопросы касались абсолютно любых тем, и примерно половину из них Марио пропустил мимо ушей. Невозмутимо сидел, глядя в одну точку, или играя с телефоном. А когда отвечал, в большинстве случаев сохранял корректность. Отвешивал комплименты Дель Пьеро и Тотти, Жулио Сезару, с уважением говорил о тренерах. Но один раз Марио не стал церемониться.
«Что ты думаешь о том, что Манчини возглавил «Зенит»? — прочитал Дамиано. Sprecato — ответил Марио.
Уметь водить машину
Судя по регулярным авариям. Балотелли разбивал машины, когда играл за «Интер», «Манчестер Сити» и «Милан». Могло сложиться впечатление, что авария — обязательный ритуал, сопровождающий переход в новую команду. По крайней мере каждый раз обходилось без пострадавших.
Выполнять установку тренера
Даже довольно безобидную, например не удаляться. Моуринью: «В перерыве я потратил 14 минут из 15 на Балотелли. У него была жёлтая карточка, но игрока на замену не было. Я объяснял ему, как важно не реагировать на провокации и не фолить, чтобы ни в коем случае не заработать удаление. И что? 46-я минута — Марио удалён».
Соблюдать субординацию
Балотелли называет Манчини лучшим (вместе с Моуринью) тренером в его карьере. Символично, что Марио подрался с лучшим в своей карьере тренером на тренировке, и Роберто вскоре от него избавился. А ведь именно Манчини
Уважать свой клуб
Например, не надевать форму принципиальных соперников из «Милана», когда играешь за «Интер». Недавно в похожем стиле отметился Диего Коста: надел футболку «Атлетико», оставаясь игроком «Челси». И получил массу критики. Но,
Надевать манишку
С этим трудно спорить. Не стоит даже пытаться. Зачем, если всё равно не получится?
В этом списке не обойтись без дисквалификации за угрозы судье. Балотелли не стал мелочиться и пригрозил судье, что убьёт его. Или относительно неизвестный, но сказочный случай с итальянским министром. Сесиль Кьенге — первая в Италии чернокожая
Подобные байки разной степени древности можно вспоминать долго. Но зачем, если проще процитировать самого Марио и его агента Мино Райолу. Напомню, Райола говорил, что Балотелли «стоит столько же, сколько Мона Лиза». А сам футболист
Что ж, наибольшая сумма, которую клуб рискнул отдать за Балотелли,
Но по крайней мере он умеет интересно проводить время.