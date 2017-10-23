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Три человека серьезно пострадали в драке футбольных фанатов в Брюгге, 120 задержаны
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Инцидент произошел в воскресенье в Брюгге.
После матча, завершившегося победой хозяев со счетом 1:0, полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках. Отмечается, что к утру понедельника все задержанные были отпущены, однако следовали продолжают устанавливать личности участников конфликта.
По сведениям местной полиции, стражи порядка пытались остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики, прибывшие из Нидерландов. В числе серьезно пострадавших один полицейский.