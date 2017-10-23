Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Изделие 4202» РФ становится для Америки "кошмаром"
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Навальный отреагировал на выдвижение Собчак
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Депортиво
Жирона
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Все события
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга?
ФК «Челси» намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
7Касаткина проиграла в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля»
13:31 (мск), источник: Р-Спорт

Три человека серьезно пострадали в драке футбольных фанатов в Брюгге, 120 задержаны

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Три человека получили серьезные травмы в результате драки болельщиков в день матча 11-го тура чемпионата Бельгии по футболу между «Брюгге» и «Антверпеном», сообщает АП.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в воскресенье в Брюгге.

Читайте также
Агент бельгийца Энгельса подтвердил интерес российских клубов к футболисту

После матча, завершившегося победой хозяев со счетом 1:0, полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках. Отмечается, что к утру понедельника все задержанные были отпущены, однако следовали продолжают устанавливать личности участников конфликта.

По сведениям местной полиции, стражи порядка пытались остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики, прибывшие из Нидерландов. В числе серьезно пострадавших один полицейский.

Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Манчини сватают в АПЛ. Итальянец уедет из Петербурга?
ФК «Челси» намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала»
МЮ готов предложить Моуринью пятилетний контракт
Смолову «Локомотиву» лучше не забивать. 10 фактов о матче
Форвард «Баварии» выбыл на шесть недель
Болельщики «Марселя» закидали Неймара мусором на игре (видео)
Бубнов: Думал, у «Зенита» будет более ощутимое преимущество
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь