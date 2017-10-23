Клубы чемпионата Беларуси получат от УЕФА 452 тысячи евро на программы по развитию молодежи

В общей сложности клубам через их профессиональные лиги и/или национальные ассоциации будет выплачено 124,37 миллиона евро. В прошлом году эта сумма равнялась 120,83 миллиона евро. Из этой суммы 80% получат клубы из лиг или ассоциаций, у которых есть хотя бы один представитель на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Еще 20% будут отправлены лигам/ассоциациям, не имеющим ни одного клуба в престижнейшем еврокубке.

Эти деньги клубы должны потратить на программы по развитию молодежи и проекты местного значения.



Вот какие выплаты будут осуществлены по итогам сезона 2016/17:



— 17 ассоциаций и/или лиг, которые представлены на групповом этапе Лиги чемпионов, получат 99,49 миллиона евро (в сезоне 2015/16 эта сумма равнялась 96,66 миллиона евро)

— 37 ассоциаций и/или лиг, которые не представлены на групповом этапе Лиги чемпионов, получат 24,87 миллиона евро (в сезоне 2015/16 эта сумма равнялась 24,16 миллиона евро)



Выплаты солидарности на программы развития молодежи в клубах, которые не играют на групповых этапах Лиги чемпионов или Лиги Европы, составляют 5% от общего дохода, полученного в этих турнирах.



Кроме того, эти выплаты теперь осуществляются не только на основе рыночной стоимости. Согласно новым условиям, 60% будут в равной мере распределены по всем ассоциациям и/или лигам. Еще 40% будут распределены по ассоциациям согласно ценности телевизионных рынков в Лиге чемпионов. Эта поправка внесена на благо клубам из ассоциаций, которые не являются ведущими в Европе.



Эти деньги должны быть распределены ассоциацией/лигой в равной степени между всеми клубами, которые не играют на групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Однако могут быть и другие критерии, если так будет лучше для развития молодежи и детско-юношеского футбола, сообщает официальный сайт УЕФА.



Любой клуб, который хочет претендовать на эти выплаты, должен иметь четкую программу развития молодежи, которая одобрена национальной ассоциацией в соответствии с системой клубного лицензирования УЕФА.