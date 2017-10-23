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13:23 (мск), источник: Прессбол

Клубы чемпионата Беларуси получат от УЕФА 452 тысячи евро на программы по развитию молодежи

Клубы чемпионата Беларуси получат от УЕФА 452 тысячи евро на программы по развитию молодежи. Деньги взяты из доходов, полученных от клубных турниров УЕФА в сезоне-2016/17. Отметим, что БАТЭ эти выплаты не коснутся, так как клуб участвует в групповом раунде Лиги Европы.

В общей сложности клубам через их профессиональные лиги и/или национальные ассоциации будет выплачено 124,37 миллиона евро. В прошлом году эта сумма равнялась 120,83 миллиона евро.

Из этой суммы 80% получат клубы из лиг или ассоциаций, у которых есть хотя бы один представитель на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Еще 20% будут отправлены лигам/ассоциациям, не имеющим ни одного клуба в престижнейшем еврокубке.

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Эти деньги клубы должны потратить на программы по развитию молодежи и проекты местного значения.

Вот какие выплаты будут осуществлены по итогам сезона 2016/17:

17 ассоциаций и/или лиг, которые представлены на групповом этапе Лиги чемпионов, получат 99,49 миллиона евро (в сезоне 2015/16 эта сумма равнялась 96,66 миллиона евро)
37 ассоциаций и/или лиг, которые не представлены на групповом этапе Лиги чемпионов, получат 24,87 миллиона евро (в сезоне 2015/16 эта сумма равнялась 24,16 миллиона евро)

Выплаты солидарности на программы развития молодежи в клубах, которые не играют на групповых этапах Лиги чемпионов или Лиги Европы, составляют 5% от общего дохода, полученного в этих турнирах.

Кроме того, эти выплаты теперь осуществляются не только на основе рыночной стоимости. Согласно новым условиям, 60% будут в равной мере распределены по всем ассоциациям и/или лигам. Еще 40% будут распределены по ассоциациям согласно ценности телевизионных рынков в Лиге чемпионов. Эта поправка внесена на благо клубам из ассоциаций, которые не являются ведущими в Европе.

Эти деньги должны быть распределены ассоциацией/лигой в равной степени между всеми клубами, которые не играют на групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы. Однако могут быть и другие критерии, если так будет лучше для развития молодежи и детско-юношеского футбола, сообщает официальный сайт УЕФА.

Любой клуб, который хочет претендовать на эти выплаты, должен иметь четкую программу развития молодежи, которая одобрена национальной ассоциацией в соответствии с системой клубного лицензирования УЕФА.

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