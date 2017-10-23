«Манчестер Юнайтед» готов предложить Моуринью пятилетний контракт

Ранее сообщалось, что стороны начнут переговоры в ноябре, но всё будет зависеть от результатов команды.

По информации Goal, манкунианцы готовы предложить 54-летнему специалисту пятилетний контракт на сумму в £ 65 млн (около € 72,9 млн). Сам Моуринью ранее заявил, что не думает о новом договоре, но и заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед» не собирается.