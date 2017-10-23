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12:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Моуринью пятилетний контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продлить контракт с главным тренером Жозе Моуринью.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что стороны начнут переговоры в ноябре, но всё будет зависеть от результатов команды.

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По информации Goal, манкунианцы готовы предложить 54-летнему специалисту пятилетний контракт на сумму в £ 65 млн (около € 72,9 млн). Сам Моуринью ранее заявил, что не думает о новом договоре, но и заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед» не собирается.

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 2-е место.

Манчестер Юнайтед
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