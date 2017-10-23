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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Счастливчики, или какие команды сохранили места в КПЛ

Если с чемпионом нынешнего сезона более-менее понятно, то в нижней части турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги продолжается напряженная борьба за выживание. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, ее вели команды, занимавшие с шестого места по 12-е. Но их число сократилось по итогам 31-го тура. Так, «Шахтер» благодаря победе над «Таразом» (3:2) набрал 39 очков и удержался на шестой строчке в таблице. При этом до десяти баллов увеличил отрыв от зоны вылета (последние две команды вылетают, а десятое место дает право отстоять прописку в премьер-лиге в переходном матче с третьим клубом первой лиги).

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Также «Кайсар» отстоял свое право на участие в высшем дивизионе в следующем сезоне. Кызылординцы в последней игре взяли верх над «Атырау» (4:1) и с 38 очками расположились на седьмой строчке. Таким образом, за два тура до завершения чемпионата уже никак не окажутся в зоне вылета.

Последующая борьба за выживание последует между «Атырау», «Актобе», «Акжайыком», «Таразом» и «Окжетпесом». Предпочтительные шансы на спасение имеет «Атырау». В следующем туре «нефтяники» дома примут «Тараз». Победа позволит западно-казахстанцам избавить себя от участия в переходном матче. На сегодняшний день они в таблице идут восьмыми и на три очка опережают «Акжайык», занимающий десятое место.

Как видим, последним пяти командам не удалось решить вопрос со своим спасением, но только две из них избегут участи сыграть в переходном матче, плюс двум клубам придется напрямую проследовать в первую лигу.

Добавим, что 25 октября «Астана» на своем поле встретится с «Окжетпесом» в рамках перенесенного матча 24-го тура, тогда как игры 32-го тура премьер-лиги пройдут 28-го числа. Чемпионат завершится 5 ноября, когда состоятся встречи заключительного 33-го тура.

Шахтер Кг
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