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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник Яя Туре может продолжить карьеру в США

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может продолжить карьеру в США.

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Express, следующим клубом ивуарийского футболиста может стать «Нью-Йорк Сити».

В текущем сезоне 34-летний игрок провёл за свою команду всего два матча в чемпионате Англии. Отмечается, что Туре может стать заменой 38-летнему полузащитнику Андреа Пирло, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Главным тренером «Нью-Йорк Сити» является Патрик Виейра, с которым Туре знаком по совместным выступлениям за клуб из Манчестера.

Манчестер Сити
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