Заинтрижило, затуманило…

Все началось в субботу. В Алматы на поле вышли «Кайрат» с «Акжайыком», в Таразе — местная команда с одноименным с городом названием и «Шахтер». Часом позже стартовал павлодарский поединок «Иртыша» и «Актобе».



В южной столице алматинцы не без проблем, но все-таки взяли верх над «Акжайыком». В этом матче было назначено два 11-метровых штрафных удара — по одному в ворота каждой команд, и героем данного поединка можно назвать очень сильно критиковавшегося по ходу этого сезона Чуму Анене. Именно его определил в центрфорварды Карлос Алос в противостоянии с уральцами — и не прогадал. Именно норвежец с нигерийскими корнями заработал пенальти уже в начале матча, а в середине второго тайма забил победный мяч.



Куда более лихо оказался закручен сюжет в таразской игре. В течение первого получаса встречи хозяева поля поразили цель дважды — оба раза в нужном месте в нужное время оказывался юный Бактиер Зайнутдинов. Но после перерыва «Шахтер» было не узнать. Карагандинцы совершили впечатляющий камбэк, причем все три мяча в их составе провел сербский хавбек Милан Стоянович. Отличившись для начала ударом с «точки», в дальнейшем балканец удачно расстреливал ворота «Тараза» издали. Эта суперволевая победа сохранила карагандинцам надежды на финиш в еврокубковой зоне, в то же самое время заметно осложнив таразцам решение задачи по сохранению места в Премьер-Лиге на будущий сезон.



Вовсю кипели страсти и в Павлодаре. Первый тайм прошел в упорной борьбе, однако опасных моментов у ворот соперников было немного. После перерыва таковых оказалось числом поболе, но основные события в этом противостоянии развернулись уже в компенсированные к основному времени матча минуты. По истечении получаса игрового времени второй половины встречи из-за полученной травмы не смог продолжить поединок голкипер хозяев Давид Лория, а так как лимит замен в матче был уже на тот момент павлодарцами исчерпан, место в их воротах занял защитник Руслан Есимов. Этот полевой игрок, отражая выпады игравших в большинстве гостей, обнаружил задатки неплохого вратаря, однако после удара Томаша Шимковича на 93 минуте и он был бессилен что-либо сделать. Казалось, «Иртышу» уготовано уже поражение, но спустя три минуты лидер атак хозяев поля Карлуш Фонсека свел все же матч к ничьей. Мало устраивающей его команду с точки зрения турнирной ситуации, и все же невероятно ценной для местных болельщиков.



Оплошностью павлодарцев не замедлил уже в воскресенье воспользоваться «Тобол». В поединке с замыкающим турнирную таблицу «Окжетпесом» костанайцы не стали откладывать дело в долгий ящик. Уже на 10-й секунде поединка форвард хозяев поля Жасулан Молдакараев отправил мяч точно в цель. Возможно, это самый быстрый гол в истории футбольных чемпионатов суверенного Казахстана — однако со стопроцентной уверенностью утверждать подобное нельзя, так как в 90-х мало внимания обращали на игровые секунды — хорошо еще, когда хотя бы минутам должное внимание уделяли… Такое несчастливое начало, похоже, сразу же выбило гостей из колеи, и в дальнейшем они пропустили еще три мяча от чешского легионера «Тобола» Эгона Вуха — два до перерыва, третий после. В ответ кокшетауцы сумели лишь чуть подсластить горечь поражения, забив гол престижа перед финальным свистком.



Бронзовый призер КПЛ-2017 «Ордабасы» второй раз в этом сезоне сумел взять верх над действующим чемпионом страны. И вновь — в Шымкенте. Необходимо отметить, что, несмотря на все предматчевые предположения относительно того, что южанам ничего уже в этом матче не нужно, вышли шымкентцы на поле настроенными на победу. Сумев открыть счет за 10 минут до окончания первого тайма, хозяева поля позволили на исходе часа игрового времени вышедшему на замену Джордже Деспотовичу отыграться, однако ничьей довольствоваться не собирались, и через пару минут вновь оказались впереди. Справедливости ради, отнесись сербский форвард к своим моментам более бережно, «Астана» могла и не проиграть… И, тем не менее, победа «Ордабасы», в составе которого больше всех понравился Абдулайе Диакате, оказалась вполне заслуженной.



Крупную победу на своем поле, причем — волевую, одержал «Кайсар». Когда Новица Максимович несильным ударом издали забил «волкам» в раздевалку, казалось, что «Атырау» вполне может рассчитывать в Кызылорде на очки. Однако хозяева были совершенно иного мнения на этот счет. Уже в первые четверть часа после возобновления встречи кызылординцы забили два мяча и повели в счете, а под занавес поединка дубль записал на свой счет Матиас Курьор. Итого — 4:1 в пользу местной команды.



Таким захватывающим и достаточно непредсказуемым получился третий от финиша тур Премьер-Лиги. Что же будет в следующем…