Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Футболист «Баварии» Томас Мюллер выбыл на шесть недель из-за травмы бедра
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Игрок сборной Германии получил травму в субботу в матче девятого тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0). Мюллер вышел на замену сразу после перерыва, но уже спустя девять минут был заменен
В текущем сезоне 28-летний Мюллер провел 14 игр в составе «Баварии» и забил 2 мяча.
|Маркус Гисдоль
|Юпп Хайнкес
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|1
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)