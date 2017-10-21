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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Баварии» Томас Мюллер выбыл на шесть недель из-за травмы бедра

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Нападающий мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер может пропустить до шести недель из-за мышечной травмы правого бедра, сообщает Kicker.

Источник: РИА "Новости"

Игрок сборной Германии получил травму в субботу в матче девятого тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (1:0). Мюллер вышел на замену сразу после перерыва, но уже спустя девять минут был заменен из-за повреждения.

В текущем сезоне 28-летний Мюллер провел 14 игр в составе «Баварии» и забил 2 мяча.

Гамбург 0:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
21.10.2017, 19:30 основной раунд: 9-й тур Volksparkstadion
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Юпп Хайнкес
Голы
24 Корантен Толиссо (Т. Мюллер) 52′
Составы
Кристиан Матения 1
Деннис Дикмайер 2
Мергим Маврай 5
Дуглас Сантос 6
Кирьякос Пападопулос 9
73′ Готоку Сакаи 24
39′ Гидеон Юнг 28
Бобби Вуд 7
76′ Рик ван Дронгелен 4
Филип Костич 17
62′ Арон Хант 14
Льюис Холтби 8
76′ Андре Хан 11
Тацуя Ито 43
26 Свен Ульрайх
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
13 Рафинья
27 Давид Алаба
10 Арьен Роббен
23 Артуро Видаль
24 Корантен Толиссо 75′
9 Роберт Левандовски
11 Хамес Родригес 45′ 45′
25 Томас Мюллер 55′
6 Тиагу Алькантара
29 Кингсли Коман 90′
32 Джошуа Киммих
Статистика
1 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 4
7 Угловые 7
9 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
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