Футболисты «Арсенала» и «Црвены Звезда» победили, «Кельн» сыграл вничью в своих чемпионатах

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Лондонский «Арсенал» в 9-м туре английской премьер-лиги разгромил в Ливерпуле местный «Эвертон» со счетом 5:2. После этой победы команда Арсена Венгера набрала 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Впереди «Манчестер Сити», у которого 25 очков.

Очередную викторию одержала белградская «Црвена Звезда», которая в 14-м туре чемпионата Сербии переиграла у себя дома «Младость» из Лучани — 2:1. Футболисты «Црвены Звезды» лидируют, набрав 34 очка, их извечный соперник белградский «Партизан» отстает на 4 балла.