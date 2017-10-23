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11:22 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Арсенала» и «Црвены Звезда» победили, «Кельн» сыграл вничью в своих чемпионатах

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ по группе Н футбольной Лиги Европы провели очередные поединки в своих национальных чемпионатах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Лондонский «Арсенал» в 9-м туре английской премьер-лиги разгромил в Ливерпуле местный «Эвертон» со счетом 5:2. После этой победы команда Арсена Венгера набрала 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Впереди «Манчестер Сити», у которого 25 очков.

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Очередную викторию одержала белградская «Црвена Звезда», которая в 14-м туре чемпионата Сербии переиграла у себя дома «Младость» из Лучани — 2:1. Футболисты «Црвены Звезды» лидируют, набрав 34 очка, их извечный соперник белградский «Партизан» отстает на 4 балла.

Никак не может добиться победы «Кельн», который в 9-м туре первенства Германии на своем поле сыграл вничью с бременским «Вердером» — 0:0. В активе «Кельна» всего 2 зачетных балла и последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги. Лидируют дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», набравшие по 20 очков, на очко отстает «Лейпциг».

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