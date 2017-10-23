Футболисты «Арсенала» и «Црвены Звезда» победили, «Кельн» сыграл вничью в своих чемпионатах

Лондонский «Арсенал» в 9-м туре английской премьер-лиги разгромил в Ливерпуле местный «Эвертон» со счетом 5:2. После этой победы команда Арсена Венгера набрала 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Впереди «Манчестер Сити», у которого 25 очков.
Очередную викторию одержала белградская «Црвена Звезда», которая в 14-м туре чемпионата Сербии переиграла у себя дома «Младость» из Лучани — 2:1. Футболисты «Црвены Звезды» лидируют, набрав 34 очка, их извечный соперник белградский «Партизан» отстает на 4 балла.
Никак не может добиться победы «Кельн», который в 9-м туре первенства Германии на своем поле сыграл вничью с бременским «Вердером» — 0:0. В активе «Кельна» всего 2 зачетных балла и последнее, 18-е место в турнирной таблице бундеслиги. Лидируют дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», набравшие по 20 очков, на очко отстает «Лейпциг».