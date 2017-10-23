Милевский: Умею жить и на 5 рублей, и на $ 5 тыс, у меня нет пафоса и понтов

Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги — немного сорвало башню. В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск.



Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чём не жалею — просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном.



Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов", — цитирует форварда Tut.by.