Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Рассерженные белорусы» в Минске требуют отставки Лукашенко - СМИ
Секс сокращает жизнь
Порошенко пообещал добиться ввода миротворцев в Донбасс
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Источник назвал цель встречи Путина с уволенными им губернаторами
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:00
Депортиво
Жирона
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
МЮ готов заплатить 30 млн фунтов за полузащитника «Валенсии»
Гран-при США: Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Медведева — лучшая в Москве
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Милевский: Умею жить и на 5 рублей, и на $ 5 тыс, у меня нет пафоса и понтов

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский, выступающий за белорусский клуб «Динамо-Брест», рассказал, что после переезда в столицу Украины он начал хорошо зарабатывать, что изменило образ его жизни.

Источник: РИА "Новости"

«Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел.

Читайте также
Павел Нехайчик: в плане финансов были варианты и лучше брестского

Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги — немного сорвало башню. В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск.

Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чём не жалею — просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном.

Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, ездить на Ferrari и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов", — цитирует форварда Tut.by.

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Научный подход: 5 высокоэффективных упражнений для похудения
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017
ФК «Челси» намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала»
МЮ готов заплатить 30 млн фунтов за полузащитника «Валенсии»
Гран-при США: Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок
Форвард «Баварии» выбыл на шесть недель
Болельщики «Марселя» закидали Неймара мусором на игре (видео)
Бубнов: Думал, у «Зенита» будет более ощутимое преимущество
Спорт-Экспресс
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
9 быстрых блюд, которые вкуснее фастфуда Если ребенок фанатеет от еды в кафе быстрого питания, попробуйте приготовить ему блюдо по одному из наших рецептов. Они также быстры в приготовлении, но гораздо полезнее и вкуснее. А еще ваш ребенок со временем наверняка сможет освоить процесс приготовления каждого блюда и научится готовить его самостоятельно.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь