Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»

Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
Леонардо Бонуччи был удалён в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0), получив прямую красную карточку на 25-й минуте. Защитник локтем ударил игрока соперника. Ожидается, что за такой поступок Бонуччи будет дисквалифицирован на два матча.
Таким образом 30-летний футболист пропустит не только встречу с «Ювентусом» (28 октября), но и игру с «Кьево» (25 октября).