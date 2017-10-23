Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»

Источник: Reuters

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Леонардо Бонуччи был удалён в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0), получив прямую красную карточку на 25-й минуте. Защитник локтем ударил игрока соперника. Ожидается, что за такой поступок Бонуччи будет дисквалифицирован на два матча.