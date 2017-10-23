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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»

Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который минувшим летом перешёл в «Милан», скорее всего, пропустит матч 11-го тура Серии А со своим бывшим клубом.

Источник: Reuters

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Леонардо Бонуччи был удалён в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (0:0), получив прямую красную карточку на 25-й минуте. Защитник локтем ударил игрока соперника. Ожидается, что за такой поступок Бонуччи будет дисквалифицирован на два матча.

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Таким образом 30-летний футболист пропустит не только встречу с «Ювентусом» (28 октября), но и игру с «Кьево» (25 октября).

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