Право на ошибку. Обзор 31-го тура КПЛ

Столичная команда не проигрывала 14 игр, но в Шымкент приехала в ослабленном составе. Хотя даже без ведущих футболистов едва не разжилась очками. Вот только вратарь подвел. Александр Мокин неудачно действовал на выходах, что привело к двум голам в его ворота. Между ними отличился Джордже Деспотович, вышедший удачно на замену во втором тайме. Несмотря на поражение, астаначане сохранили за собой первое место. Иными словами, воспользовались своим правом на ошибку. Да, отрыв от «Кайрата» сократился до одного очка, но команда Станимира Стойлова имеет игру в запасе и последние три матча проведет на своем поле. Если с теми же алматинцами игра ожидается непростая, то «Окжетпес» и «Акжайык» вряд ли ей доставят проблемы. То есть северяне не должны упустить чемпионство. При этом отдадим должное «Ордабасы», что в отсутствии турнирной мотивации смог собраться и одержать вторую победу подряд в чемпионате.

«Кайсар» в домашнем матче с «Атырау» отметился волевой победой, и этим самым обезопасил себя от валидольной концовки сезона. После первого тайма хозяева проигрывали 0:1, но после перерыва сыграли агрессивно и переломили ход игры, забив в ворота гостей четыре гола. Как итог, набрали 38 очков и закрепились на седьмом месте. В свою очередь «нефтяникам» в оставшихся двух турах необходимо постараться удержаться на восьмой строчке и не скатиться на десятую, чтобы не испытывать судьбу участием в переходном матче.

«Тобол» достаточно легко разобрался с «Окжетпесом» и вышел на четвертое место в таблице. Исход матча был предопределен в первом тайме, когда в ворота синегорцев влетели три мяча. В дальнейшем гости пропустили в четвертый раз. Лишь за две минуты до конца основного времени Олег Недашковский размочил счет (1:4). И что интересно, даже в этом случае «Окжетпес» не лишился теоретических шансов на спасение. Однако кокшетаусцы надеяться могут только на чудо, поскольку в дальнейшем им играть с «Астаной» (на выезде), «Иртышом» (дома), «Ордабасы» (на выезде).

«Кайрат» дома сломил сопротивление «Акжайыка» (2:1). Откровенно говоря, подопечные Карлоса Феррера не впечатлили, хоть и продолжают преследовать астанчан в таблице. И следующий матч южане проведут против действующего чемпиона в столице Казахстана. Только победа гостей возродит интригу в чемпионской гонке. Правда, футболисты «Астаны» понимают, в какой непростой ситуации оказались после поражения в Шымкенте. И со своей стороны сделают все, чтобы завоевать чемпионское звание в поединке с принципиальным соперником.

«Иртыш» и «Актобе» разошлись миром (1:1). Самые основные события развернулись в конце встречи, когда павлодарцы заканчивали ее в меньшинстве и с полевым игроком в воротах. На 78-й минуте Давид Лория был вынужден покинуть поле из-за травмы. К тому моменту Вячеслав Грозный провел все замены, вследствие чего перчатки надел Руслан Есимов. А мячи забивались в компенсированное время. На гол Томаша Шимковича хозяева ответили точным ударом Карлоса Фонсеки. В результате ничьей актюбинцам не удалось оторваться от зоны вылета, сейчас они находятся на девятой позиции, а павлодарцы с четвертого места опустились на пятое.

«Тараз», похоже, проиграл ключевой матч сезона. Южане вели в два мяча, но во второй 45-минутке умудрились пропустить трижды. Причем хет-трик за 28 минут оформил сербский хавбек «Шахтера» Милан Стоянович. Из-за досадного поражения таразцы не воспользовались шансом сравняться по набранным очкам с «Акжайыком». Как следствие, по-прежнему отстают от уральцев на три пункта и занимают 11-е место. Карагандинцы же удержались на шестой строчке, их уже можно поздравить с победой в борьбе за выживание.