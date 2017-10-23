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11:17 (мск), источник: Советский спорт

Конте настаивает на трансфере Бэйла

Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Star.

Источник: Reuters

Согласно источнику, деньги, вырученные с трансфера Диего Косты, итальянский специалист планирует направить на приглашение 28-летнего валлийца.

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Ранее сообщалось, что игрок сборной Уэльса этим летом был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации испанских СМИ, «Реал» рассматривает вариант с продажей Бэйла за 100 млн евро. Сам футболист не против своего возвращения в «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне полузащитник «сливочных» провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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