Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Конте настаивает на трансфере Бэйла
Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Star.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Об этом сообщает Daily Star.
Согласно источнику, деньги, вырученные с трансфера Диего Косты, итальянский специалист планирует направить на приглашение 28-летнего валлийца.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Уэльса этим летом был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации испанских СМИ, «Реал» рассматривает вариант с продажей Бэйла за 100 млн евро. Сам футболист не против своего возвращения в «Тоттенхэм».
В нынешнем сезоне полузащитник «сливочных» провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.