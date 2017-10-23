Конте настаивает на трансфере Бэйла

Ранее сообщалось, что игрок сборной Уэльса этим летом был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации испанских СМИ, «Реал» рассматривает вариант с продажей Бэйла за 100 млн евро. Сам футболист не против своего возвращения в «Тоттенхэм».