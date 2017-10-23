Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017

Мбаппе считает, что ему рано думать о «Золотом мяче», в отличие от Неймара

В прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако». В составе монегасков 18-летний форвард забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах. Он выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Минувшим летом француз перешел в «ПСЖ» на правах аренды с правом обязательного выкупа за 165 миллионов евро.