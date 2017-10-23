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10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе получил награду Golden Boy, ежегодно вручаемую итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Источник: Reuters

По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

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В прошлом сезоне Мбаппе выступал за «Монако». В составе монегасков 18-летний форвард забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах. Он выиграл чемпионат Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Минувшим летом француз перешел в «ПСЖ» на правах аренды с правом обязательного выкупа за 165 миллионов евро.

В прошлом сезоне награда досталась полузащитнику «Баварии» Ренату Санчешу, который сейчас выступает за «Суонси» на правах аренды.

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