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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар: Моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал своё удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2).

Источник: Reuters

На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца.

Футбол
Франция 2017/2018
Тур 10, 22.10.2017, 22:00
Марсель
2ПСЖ2

Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это было второе предупреждение.

«Это слишком раздутое наказание, и несправедливое. Я всю игру получал по ногам. На моём теле много синяков.

Такая реакция связана с тем, что меня ударили сзади по ногам. Я был зол. Арбитр сделал то, что хотел, позволив «Марселю» остаться в большинстве", — сказал Неймар в интервью Esporte Interativo.

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