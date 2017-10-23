Неймар: Моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым

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На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца.

Футбол Франция 2017/2018 Тур 10, 22.10.2017, 22:00 Марсель 2 ПСЖ 2

Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это было второе предупреждение.

«Это слишком раздутое наказание, и несправедливое. Я всю игру получал по ногам. На моём теле много синяков.