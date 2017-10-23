Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Неймар: Моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым
Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал своё удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2).
Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал своё удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2).
На 87-й минуте Лукас Окампос нарушил правила на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца.
Оба футболиста получили по жёлтой карточке, но для форварда парижан это было второе предупреждение.
«Это слишком раздутое наказание, и несправедливое. Я всю игру получал по ногам. На моём теле много синяков.
Такая реакция связана с тем, что меня ударили сзади по ногам. Я был зол. Арбитр сделал то, что хотел, позволив «Марселю» остаться в большинстве", — сказал Неймар в интервью Esporte Interativo.