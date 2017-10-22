Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Лацио» обыграл «Кальяри», Иммобиле сделал дубль
Матч девятого тура чемпионата Италии «Лацио» — «Кальяри» завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Матч девятого тура чемпионата Италии «Лацио» — «Кальяри» завершился победой хозяев со счетом 3:0.
В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Еще один мяч в активе бывшего игрока «Ростова» Баштуша.
«Лацио» набрал 22 очка и занимает четвертое место. У «Кальяри» шесть очков и 16-е место.
В следующем туре «Кальяри» примет «Беневенто», а «Лацио» на выезде сыграет с «Болоньей».
|Симоне Индзаги
|Массимо Растелли
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)