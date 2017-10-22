«Лацио» обыграл «Кальяри», Иммобиле сделал дубль

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Алика Смехова рассказала, как тяжело быть матерью-одиночкой
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
22.10
Динамо К0
Шахтер Д0
Футбол. Зарубежный
22.10
Леганес1
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Анжи3
Арсенал Т2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вольфсбург1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
22.10
Удинезе2
Ювентус6
Футбол. Зарубежный
22.10
Тоттенхэм Хотспур4
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
22.10
Труа0
Лион5
Футбол. Зарубежный
22.10
Сельта0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
22.10
Мариуполь2
Заря Лг5
Футбол. Премьер-лига
22.10
ЦСКА0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
22.10
Фрайбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
22.10
Ницца1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
22.10
Беневенто0
Фиорентина3
Футбол. Зарубежный
22.10
Аталанта1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
22.10
Милан0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.10
Торино0
Рома1
Футбол. Зарубежный
22.10
СПАЛ0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
22.10
Эвертон2
Арсенал5
Футбол. Первый дивизион
22.10
Спартак-23
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кельн0
Вердер0
Футбол. Премьер-лига
22.10
Урал2
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
22.10
Сталь Д1
Черноморец Од1
Футбол. Зарубежный
22.10
Кьево3
Верона2
Футбол. Зарубежный
22.10
Вильярреал4
Лас-Пальмас0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
8Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10Медведева — лучшая в Москве
00:42 (мск), источник: Советский спорт

«Лацио» обыграл «Кальяри», Иммобиле сделал дубль

Матч девятого тура чемпионата Италии «Лацио» — «Кальяри» завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Еще один мяч в активе бывшего игрока «Ростова» Баштуша.

«Лацио» набрал 22 очка и занимает четвертое место. У «Кальяри» шесть очков и 16-е место.

В следующем туре «Кальяри» примет «Беневенто», а «Лацио» на выезде сыграет с «Болоньей».

Лацио 3:0
Первый тайм: 2:0
Кальяри
22.10.2017, 21:45 основной раунд: 9-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Массимо Растелли
Голы
7′ Чиро Иммобиле 17
41′ Чиро Иммобиле (А. Марушич) 17
49′ Бартоломеу Жакинту Баштуш (Р. Луис Альберто) 15
Составы
Томас Стракоша 1
Стефан де Фрай 3
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Марко Пароло 16
Ромеро Луис Альберто 18
Сенад Лулич 19
Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
70′ Штефан Раду 26
Луис Фелипе 27
79′ Адам Марушич 77
Фелипе Кайседо 20
30′ 57′ Пеззини Лейва Лукас 6
Алессандро Мурджа 96
26 Лука Кроста
3 Марко Андреолли 29′
13 Филиппо Романья
19 Фабио Пизакане
10 Жоау Педру
18 Николо Барелла
21 Артур Ионицэ
17 Диегу Фариас 72′
4 Даниэле Дессена 64′ 51′
16 Паоло Фараго
20 Симоне Падоин 76′
12 Сенна Мьянге
25 Марко Сау 58′
30 Леонардо Паволетти 80′
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 6
4 Угловые 5
12 Фолы 15
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кальяри
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
На грани нервного срыва. Как ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью
Клопп разгромлен на на «Уэмбли», и это отставка? Обзор АПЛ
«ВТБ Кубок Кремля» завершился при рекордной посещаемости
Британский гонщик Хэмилтон выиграл Гран-при США
«Ак Барс» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Кавани спас «ПСЖ» от поражения после удаления Неймара
«Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 6:2, играя в меньшинстве
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь