«Лацио» обыграл «Кальяри», Иммобиле сделал дубль

Источник: AP 2017

В составе победителей дубль сделал Чиро Иммобиле. Еще один мяч в активе бывшего игрока «Ростова» Баштуша.

«Лацио» набрал 22 очка и занимает четвертое место. У «Кальяри» шесть очков и 16-е место.